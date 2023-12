Einbruchsmonitor Wo Einbrecher in Düsseldorf am häufigsten zuschlagen

Wenn es länger dunkel bleibt und früher dämmert, steigt die Einbruchsgefahr nicht nur, sie verändert sich auch. Im Winter zieht es Täter nach Düsseldorf, die es auf andere Stadtteile, Häuser und Wohnungen abgesehen haben und die deutlich mehr Beute machen. Die Polizei unterscheidet zwei Tätergruppen, sagt Dirk Esser, stellvertretender Leiter des Einbruchskommissariats in Düsseldorf. Die „Ansässigen“, die hauptsächlich im Ruhrgebiet leben, und vermehrt in Mehrfamilienhäuser in den zentralen Stadtteilen einsteigen. Und die „eingereisten Täter“. Diese kommen meist in den Wintermonaten nach Deutschland und haben es eher auf Einfamilienhäuser am Stadtrand abgesehen.