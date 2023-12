Diskussion um Straßenbeleuchtung Macht die Nachtabschaltung Moers zu einem unsicheren Ort?

Nach der CDU hat auch die Fraktion der Liberalen Union (LU) ein Ende der Nachtabschaltung der Straßenlaternen in Moers gefordert. Es sei Zeit, das Licht nachts anzulassen, um die Stadt heller, sicherer und attraktiver zu machen, heißt es in einem entsprechenden Antrag an die Verwaltung, der am Donnerstag in der letzten Stadtratssitzung des Jahres eingebracht wurde. Moers, sagt LU-Fraktionschef Noel Weinberg, dürfe kein Ort der Dunkelheit und Unsicherheit sein. Über ein Jahrzehnt nach Beschluss der Nachtabschaltung im Jahr 2012 sei es Zeit, das Licht nachts wieder einzuschalten.