Start-up aus Mönchengladbach Wie die App „Sam“ den Heimweg sicherer machen soll

Die Idee kam Okay Durmus (23) vor gut vier Monaten. Seine Schwester kam nach Hause und sagte: „Ach, ich muss noch meine Livetime ausschalten.“ Wie sie teilen viele junge Leute ihren Standort auf dem Nachhauseweg von der Party oder dem Clubbesuch per Messenger oder WhatsApp. Zur Sicherheit. So können die Freunde jederzeit sehen, wo man sich gerade befindet. Doch Notrufe absetzen lassen sich damit nicht. „Wenn sich nichts mehr bewegt, weiß man nicht automatisch, ob etwas passiert ist oder nicht. In dem Fall müsste man anrufen oder zum angegebenen Standort fahren“, sagt der Jungunternehmer. Er wollte das ändern und lässt gerade eine neue Sicherheits-App entwickeln, die mehr können soll: Alarmnachrichten absetzen, Täter filmen, Gefahren-Hot-Spots auflisten...