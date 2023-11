Tipps der Polizei im Rhein-Kreis Neuss So schiebt man Einbrechern den Riegel vor

In diesen Tagen ist es am frühen Abend schon stockdunkel. Das machen sich Täter zunutze, um im Schutz der Dunkelheit in Häuser oder Wohnungen einzudringen. Die meisten Einbrüche passieren aber nicht nachts, sondern tagsüber bei Abwesenheit der Bewohner. Im Rhein-Kreis Neuss ereigneten sich laut Kriminalstatistik im vergangenen Jahr 643 Haus- und Wohnungseinbrüche. „Neben Schäden und Verlusten bleibt für viele ein Gefühl der Unsicherheit und Angst“, sagt Rainer Ippers, Sicherheitstechnischer Fachberater der Polizei im Rhein-Kreis Neuss. „Sichern Sie ihr Zuhause“, lautet daher die simple, aber nicht immer ganz einfach umsetzbare Botschaft seiner Behörde an Eigentümer und Mieter. Denn bei mehr als der Hälfte der registrierten Taten im Rhein-Kreis blieb es beim Einbruchsversuch – auch wegen vorhandener Sicherungstechnik.