Sicherheit in Dormagen Unfälle mit Kindern vermeiden: Wie Haus und Garten sicher werden

Das fängt schon vor der Geburt an, nämlich beim Aufstellen der Wickelkommode, wie Dieter Guderley erklärt. „Die Wickelkommode sollte an zwei Wandelemente grenzen, also am besten in einer Ecke stehen“, sagt er. Guderley ist Erste-Hilfe-Trainer und Fachausbilder bei der Johanniter-Unfallhilfe in Neuss und unterrichtet schon seit 1986 Erste Hilfe am Kind. Säuglinge hätten eher selten Unfälle, dass man sie nicht unbeaufsichtigt auf einer Wickelkommode liegen lassen darf, wüssten die meisten Eltern.