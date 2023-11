Themenwoche Sicherheit für Haus und Wohnung Fünf wichtige Tipps gegen Einbrecher

Winterzeit ist Einbruchszeit – von Oktober bis März wird in Deutschland etwa 40 Prozent häufiger eingebrochen als in den restlichen Monaten. Das zeigen die Statistiken des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft. Das liegt daran, dass es in den Wintermonaten oft schon um 16 Uhr dunkel wird. „Da können Einbrecher schnell sehen, ob jemand zuhause ist. Wenn ich nachmittags im Wohnzimmer sitze, mache ich das Licht an“, sagt Lars Hannappel, technischer Fachberater im Bereich Einbruchschutz der Polizei im Kreis Mettmann. Als gelernter Tischlermeister weiß er, worauf es Einbrechern ankommt – und wie man sie am besten von seiner Wohnung fern hält. Mit seinen Tipps können Sie sich auch in der dunklen Jahreszeit vor Kriminellen schützen.