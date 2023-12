Sicherheit zu Hause So schützen Sie Ihr Zuhause vor Feuer

Es kann alles so schnell gehen: Einmal kurz nicht aufgepasst oder vergessen, den Herd auszuschalten, schon fängt es in der eigenen Wohnung oder im Haus an zu brennen. Wer dann gar nicht oder nicht richtig reagiert, riskiert sogar sein Leben. Ein Experte der Feuerwehr gibt einige Tipps, was zu tun ist, wenn es zuhause brennt – und wie man das Risiko minimieren kann.