Schockanrufe im Kreis Heinsberg „Die Betrüger werden skrupelloser“

So übergab etwa ein Senior aus Erkelenz eine hohe fünfstellige Summe nach einem Schockanruf an einen angeblichen Polizisten, nachdem seine Tochter angeblich in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sein sollte. In Karken übergab Ende Oktober ein Senior sogar Wertgegenstände an einen angeblichen Polizisten – hier habe angeblich sein Sohn ein Kind bei einem Unfall totgefahren und brauchte nun dringend Geld. Im August war eine 58-jährige Wassenbergerin nach einem ähnlichen Anruf bereits auf dem Weg zur Bank, um eine fünfstellige Summe abzuheben, als ein aufmerksamer Nachbar einschritt und die Polizei rechtzeitig informierte, bevor es zur Übergabe kam. Auch hier sollte der Sohn angeblich an einem tödlichen Unfall Schuld gewesen sein.