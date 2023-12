DRK-Hausnotrufzentrale in Rheinberg Hilfe steht 24/7 zur Verfügung

Sascha Hess und Raphaela Schucht sitzen in einem mit Technik voll gepackten Raum in der ersten Etage des DRK-Gebäudes am Melkweg. Headsets auf dem Kopf und die Bildschirme im Blick. „Guten Tag Frau Jansen, ist bei Ihnen alles in Ordnung?“, erkundigt sich Hess in einem ruhigen, freundlichen Ton. Auf der anderen Seite der Leitung hat er eine ältere Dame, die, wie sich herausstellt, versehentlich an den Stecker ihrer Notrufstation gekommen ist. Das Gerät sendete daraufhin einen Alarm nach Rheinberg. Schnell stellt sich aber heraus, dass alles in Ordnung ist.