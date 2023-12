Themenwoche Sicherheit Eine App sorgt für den sicheren Heimweg

In anderen Fällen stehen die Mitarbeiter den Kunden am Telefon in schwierigen Situationen zur Seite, bis die Gefahr überwunden ist. Seit 2020 können sich Kunden durch den „Guardian“, eine App, auf gefährlichen Strecken begleiten lassen. Was so professionell klingt, verlangt den MItarbeitern einiges ab. Egal, ob Feueralarm oder medizinischer Notfall – das Team fiebert stets mit, bis die Situation geklärt ist.