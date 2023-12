Themenwoche „Sicherheit“ „Jeder Tag ist anders“

Ein Beispiel: Das Ordnungsamt ist für den ruhenden Verkehr zuständig, die Polizei für den fließenden. Die Doppelstreife kann in jedem Fall eingreifen. Ist die Aufnahme von Personalien erforderlich, erntet ein Beamter in Polizeiuniform seltener Widerspruch, obwohl auch die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes dazu berechtigt sind. Und nicht zuletzt gibt es durchaus Situationen, in denen die Eigensicherung eine Rolle spielt. „Wenn psychisch labile Personen beteiligt sind, kann es schon mal heikel werden“, so Erenay.