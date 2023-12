Sicherheit im Kreis Viersen Wie man sein Auto vor Diebstahl schützt

Wenn das Auto plötzlich nicht mehr da steht, wo man es abgestellt hat, zweifeln viele zuerst an ihrem Verstand – bevor schnell die Erkenntnis reift: Das Fahrzeug wurde gestohlen. Im Kreis Viersen passiert das gar nicht so selten. Im östlichen Kreisgebiet gingen Mitte Oktober Diebe besonders dreist vor, als sie in Schiefbahn einen Range Rover Sport aus der Einfahrt stahlen, nachdem sie zuvor das Tor zum Grundstück aufgebrochen hatten.