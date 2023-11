Einbruchsmonitor für Mönchengladbach Wo Täter in der Stadt auf Beutezug gehen

Serie | Mönchengladbach · Jeden Tag gibt es statistisch gesehen in Mönchengladbach mindestens einen Wohnungseinbruch. Aber wo in der Stadt suchen sie sich die Täter ihre Objekte am häufigsten aus? Und was rät die Polizei, wie Bewohner sich schützen können?

24.11.2023 , 17:37 Uhr

43 Einbrüche gab es im Monat Oktober in Mönchengladbach. 26-mal blieb es beim Versuch. (Symbolfoto) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Von Gabi Peters