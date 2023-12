Sicherheit in Mönchengladbach Mehr als 20 Schockanrufe an einem Tag

Die Stimme am Telefon war autoritär und fest: „Sie wissen wohl nicht, in welcher Situation Sie sich befinden.“ Die Diensthabenden in der Polizeileitstelle konnten alles mithören. Die Frau, die gerade mit einem angeblichen Staatsanwalt telefonierte, war aufgeregt, schrie, hyperventilierte. „Wir waren kurz davor, einen Krankenwagen zu rufen“, sagt ein Polizist. Die Mönchengladbacherin und ihr Ehemann, beide im Rentenalter, waren von einem sogenannten Schock-Anrufer als Opfer ausgesucht worden. Eigentlich dürfte die Masche längst bekannt sein: Das Telefon klingelt, am anderen Ende der Leitung weint jemand bitterlich und schreit „Mama“ beziehungsweise „Papa“, dann übernimmt ein Polizist oder ein Staatsanwalt den Hörer und erzählt die Lügengeschichte, dass ein enger Verwandter, meist Tochter oder Sohn, einen tödlichen Unfall verursacht habe und jetzt ins Gefängnis müsse, wenn nicht eine hohe Kaution gestellt werde.