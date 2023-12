Sicherheit in Mönchengladbach „Viele Menschen reagieren selbst bei Verhaftungen nicht aggressiv“

Verkehrsunfall, Körperverletzung, Raub: Die Polizei ist in der Regel dann im Einsatz, wenn es wirklich ernst wird. Doch es gibt auch Beamte in Mönchengladbach, die nicht mit Blaulicht und Martinshorn zu Notfällen eilen, sondern immer für die Bürger vor Ort sind. Anders als die Streifenteams werden die Polizistinnen und Polizisten des Bezirksdienstes einem bestimmten Stadtbezirk zugeteilt. „Wir sind sozusagen die Beamten an der Ecke, die jederzeit angesprochen werden können“, sagt Guido Gauls, Erster Polizeihauptkommissar. „Das bringt viele Vorteile mit sich.“