Straßenkriminalität in Mönchengladbach „Nicht untypisch, dass Jugendliche aus der Gruppe agieren“

Fünf Männer umringen einen Bahnreisenden, drängen ihn in einen Zug und rauben unter Vorhalt eines Messers Wertsachen. Eine Gruppe Jugendlicher schlägt und tritt in Wickrath auf zwei 17-Jährige ein und Kostenpflichtiger Inhalt zertrümmert einem den Schienbeinkopf. Vier junge Männer greifen einen 48-Jährigen in Westend hinterrücks an und rauben Bargeld. Fälle wie diese schockieren. Sie lassen Bürger teilweise zurück mit dem Gefühl, dass „alles immer schlimmer wird“, und dass Täter „ständig“ aus Gruppen heraus auf einzelne losgehen. Doch stimmt das?