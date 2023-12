Serie Sicher zu Hause „Jede Verteidigung muss angemessen sein“

Wenn ein Eigentümer sein Grundstück mit der Kamera überwachen will, darf er dann auch den unmittelbar angrenzenden Straßenraum einbeziehen? „Vom Grundsatz her darf ich auf meinem eigenen Grundstück alles mit der Kamera ins Visier nehmen, was ich will“, sagt der Monheimer Fachanwalt für Strafrecht, Moritz Peters. Aber sie darf nicht so ausgerichtet sein, dass der Nachbar erfasst wird. Der öffentliche Raum darf nur dann einbezogen werden, wenn es ein besonders Bedürfnis gibt, etwa wenn man des Öfteren Opfer von Farbanschlägen ist. Aber dies muss angemessen und restriktiv gehandhabt werden. Und man muss an den Orten, wo der private Raum für Dritte geöffnet ist, etwa wenn der Briefträger oder der DSL-Bote den Eingangsbereich betritt, darauf hinweisen. Solche Aufkleber werden meist mit der Kamera mitgeliefert, man kann sie dann sichtbar im Eingangsbereich anbringen.