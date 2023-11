Serie Sicher zu Hause „Einbrecher finden alles“

... als die Senioren später in ihr Schlafzimmer ging, stellte sie fest, dass ihr Schmuck fehlte“... „Auch Bargeld wurde entwendet.“ So und ähnlich lautet eine Vielzahl von Meldungen, die von der Kreispolizei Mettmann veröffentlicht werden. Diese bezieht sich auf Betrugsdelikte, bei denen Straftäter versuchen, unter einem Vorwand in eine Wohnung zu gelangen. Oft erfolgreich. Beim klassischen Einbruch lautet die Zeile meist: „Die Täter haben die Räume delikttypisch durchsucht“. Das heißt: Schränke und Schubladen sind komplett durchwühlt worden. Vermisst werden anschließend ebenfalls Wertgegenstände, die sich leicht transportieren lassen, dazu gehören neben Bargeld und Schmuck auch Handys und Labtops.