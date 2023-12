Polizei veröffentlicht wöchentlich Karten Wo Einbrecher im Kreis Wesel zuschlagen

Zwei Wochen stechen in den vergangenen sechs Monaten heraus. Die zweite Novemberwoche und die letzte Maiwoche. In diesen beiden Wochen wurde die Polizei zu vier und drei Einbrüchen oder Einbruchsversuchen in Xanten gerufen. Damit waren es deutlich mehr als in allen anderen Wochen seit Mitte Mai. So weit zurück geht das Wohnungseinbruchsradar der Kreispolizeibehörde Wesel, das sie auf Instagram veröffentlicht. Und somit lässt sich von Mitte Mai an nachschauen, also für das vergangene halbe Jahr, wo in dieser Zeit im Kreisgebiet eingebrochen wurde oder wo es Kriminelle versucht haben.