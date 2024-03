Themenwoche „Bauen, Kaufen, Wohnen“ Wie man eine Immobilien-Finanzierung angeht

Für Leute mit mittleren Einkommen, deren Vermögen nicht gerade von der berühmten Erbtante aus Amerika gesegnet wurde, sondern die aus Familien mit mittleren Einkommen stammen – für diese Leute ist die Finanzierung eines Hauses oft eine Lebensangelegenheit. Wie geht man so etwas an? Wir sprachen mit dem freien Finanzberater Cengiz Özcan, wie man das Sammeln von Informationen systematisch angeht. Was also ist der erste Schritt?