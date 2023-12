Sicherheit in Krefeld Darum bieten Waffen keine Sicherheit

Die Unsicherheit wächst mit zunehmender Dunkelheit – das dürfte vielen bekannt vorkommen. Wer im Winter am frühen Abend unterwegs ist, der nimmt die einbrechende Dämmerung mitunter als unangenehm wahr, insbesondere dann, wenn man alleine oder in dunklen Bereichen wie Parks und Waldstücken unterwegs ist. Um diese subjektive Angst abzuschwächen, könnte man sich nun ganz einfach Pfefferspray im Handel besorgen oder andere Waffen wie ein Messer mit sich führen. Doch dass das keine gute Idee ist, macht der Krefelder Kriminalhauptkommissar Jörg Grothus deutlich. „Grundsätzlich können wir nicht empfehlen, sich zu bewaffnen, weder mit legalen noch mit unerlaubten Waffen“, sagt Grothus deutlich. Er ist seit 23 Jahren in der Kriminal- und Gewaltprävention aktiv und weiß, dass der Umgang mit Waffen schnell nach hinten losgehen kann. Er erklärt, welche Nachteile und Fallstricke die verschiedenen legalen Waffen mit sich bringen, und sagt auch, was wirklich hilft, um sich sicher zu fühlen.