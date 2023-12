Themenwoche Krefeld: Sicher zu Hause Licht, Video, Alarmanlagen – wie man sein Heim sichert

Zu den verblüffenden Neuerungen in der Branche gehören Vernebelungsgeräte. Stefan Wefers hat sie auf der „Security“ in Essen kennengelernt, der weltgrößten Messe für Sicherheits- und Brandschutztechnik. „Wir saßen in einem Raum, der dann vernebelt wurde. Es war unglaublich. In Bruchteilen von Sekunden hat man im wahrsten Sinne des Wortes die Hand vor Augen nicht gesehen. Man war schlagartig absolut orientierungslos.“ Auch so kann man also einen ungebetenen Eindringling an dem hindern, was er meistens vorhat: stehlen.