Unfälle mit Kindern „Der Dezember ist die gefährlichste Zeit des Jahres“

Ebenfalls mit Risiken verbunden: vieles in der Küche. „Die Küche ist der gefährlichste Ort im Haus“, sagt Michiels. In vielen Haushalten beliebt: Lerntürme, die Kinder an Herd und Arbeitsplatte heranschieben können. Aber: „Durch die Höhe eröffnet sich Kindern eine ganz neue Welt“, sagt Michiels. So gelangten die Kinder an weitere Schränke, an Messer, auch an den Wasserkocher, in dem sich noch heißes Wasser befinden kann. Das heiße Backblech voller Plätzchen, das auf dem Herd abgestellt wird, ist für Kinder interessant, „dann packen sie aufs Blech“, warnt Michiels. Viele Kinder wüssten noch nicht, dass Dinge heiß sein könnten, und so könne es sein, dass Kinder eine Hand in den Brotschlitz des noch heißen Toasters schieben.