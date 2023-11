Einbrecher im Kreis Heinsberg In Wegberg und Erkelenz wird besonders viel eingebrochen

Die dunkle Jahreszeit ist auch die Zeit, in der die Zahl der Einbruchsversuche wieder zunimmt. Da bildet auch der Kreis Heinsberg keine Ausnahme. Allein am Montag vermeldete die Polizei sieben neue Einbrüche im Kreisgebiet: zwei in Wegberg, jeweils einen in Erkelenz, Hückelhoven, Übach-Palenberg, Waldfeucht sowie im Selfkant. Dass derzeit vor allem Wegberg und Erkelenz häufig Ziel der Einbrecher sind, bestätigt die Polizei: „Derzeit ist ein Schwerpunkt im Osten des Kreises Heinsberg erkennbar“, heißt es auf Anfrage.