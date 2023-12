Bezirksbeamten in Hückeswagen und Radevormwald „Gucken, was im Dorf los ist“

Früher gab es regelmäßige Sprechzeiten zweimal pro Woche für ein, zwei Stündchen. Die gibt es nicht mehr, denn mittlerweile sind die Bezirksbeamten tagsüber von montags bis freitags eigentlich immer in der Kernzeit von 7 bis 15 Uhr per Handy zu erreichen. „Wir sind die ganze Woche da“, sagt Nahrgang. In Hückeswagen seit geraumer Zeit in einem neuen Büro, das nicht mehr über die Glashalle am Bahnhofsplatz zu erreichen ist, sondern über einen Eingang links neben der Glashalle, dann geht es in die zweite Etage. Eine Beschilderung weist den Weg.