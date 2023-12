Einbruchsopfer berichten „Danach war alles anders“

Fünf Jahre später ist das mulmige Gefühl in der Magengegend zwar schwächer geworden, ganz verschwunden ist es aber noch nicht. „Danach war alles anders“, sagt Hildegard Müller. Sie und ihr Mann Martin waren 2018 von Freunden zu einem Konzert in Düsseldorf eingeladen, verbrachten dort einen wundervollen Abend mit toller Musik. Auf der Rückfahrt herrschte eine ausgelassene Stimmung. Martin Müller brachte erst die Freunde nach Hause. Als sie an ihrem Haus ankamen, brannte das Licht, das per Zeitschaltuhr automatisch angeht. Die Vordertür war abgeschlossen.