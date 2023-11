Kriminalität in Viersen „Wir fühlen uns hier nicht sicher“

Im Januar ist Johanna Schwarz* an den Josefsring nach Viersen gezogen. „Die Wohnung war so schön“, sagt sie. Es sind helle Wohnungen in dem Neubaukomplex. Doch jetzt, im November, ist Schwarz gar nicht mehr glücklich. „Wir fühlen uns hier nicht sicher.“ Innerhalb weniger Monate seien zahlreiche Ereignisse passiert. Im Frühjahr wurden E-Bikes gestohlen. Nicht von ihr, aber von Nachbarn. Dann wurde in die Tiefgarage eingebrochen. Wieder waren Nachbarn betroffen. Fahrräder wurden entwendet. Später traf es auch Schwarz. „Ich hatte mein Auto an der Straße geparkt. Die Scheibe wurde eingeschlagen.“ Und dann, Anfang November, versuchten Einbrecher, ins Haus einzudringen. „Zum Glück sind sie an der massiven Eingangstür gescheitert“, sagt Schwarz. Dennoch: das mulmige Gefühl hat sich seither weiter verstärkt.