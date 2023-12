Tatorte im Kreisgebiet Einbruchsradar – Wo Neusser auf der Hut sein sollten

Ein typisches Szenario: An einem dunklen Freitagnachmittag im November steigen Einbrecher in Abwesenheit der Bewohner durch ein bodentiefes Fenster in ein Einfamilienhaus in Rosellen ein und durchsuchen Schubladen und Schränke. Am gleichen Tag hebeln Täter in Norf eine Terrassentür auf und durchsuchen alle Etagen nach Wertsachen. Dass sich diese beiden Taten in der vergangenen Woche unweit ihres Zuhauses ereignet haben, können Bewohner im Neusser Süden anhand einer Übersichtskarte der Polizei sehen.