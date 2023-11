Stärkere Kontrollen durch das Ordnungsamt Duisburg will Parks und Seen stärker bewachen

Duisburg · Im Rat wird über Investitionen für mehr Sicherheit im öffentlichen Raum in Duisburg gesprochen. Laut der ordnungspolitischen Sprecherin der SPD-Fraktion, Merve Kuntke, muss besonders an Seen und Parks härter durchgegriffen werden. Was geplant ist – und was Sauberkeit mit Sicherheit zu tun hat.

24.11.2023 , 15:47 Uhr

Auch an der Sechs-Seen-Platte soll das Ordnungsamt nun verstärkt kontrollieren. Foto: Christoph Reichwein (crei)