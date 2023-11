Einbruchsmonitor In Duisburg wird weniger eingebrochen

Homeoffice und Ausgangssperren erschwerten es Einbrechern, während der Corona-Pandemie in Häuser zu gelangen – auch in Duisburg. Mit 807 Einbrüchen gab es im Jahr 2021 ein Rekordtief. Laut Polizei stieg die Zahl im Folgejahr um 40 Prozent. Insgesamt 1135 Einbrüche wurden 2022 in Duisburg gemeldet. Für die Polizei sei der Anstieg jedoch nicht aussagekräftig. „Die Menschen waren überwiegend zuhause, weshalb es wenig Gelegenheiten für die Einbrecher gab“, so Polizeisprecherin Julia Schindler.