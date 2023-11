Themenwoche Sicher zu Hause Risiken im eigenen Heim - daran sollten Eltern unbedingt denken

Kinder leben gefährlich. Jedenfalls dann, wenn ihre Eltern die Risiken in den eigenen vier Wänden unterschätzen. „Ich erinnere mich an einen Fall, bei dem ein Düsseldorfer Kleinkind auf die Fensterbank kletterte und aus der dritten Etage in die Tiefe sprang. Mit schlimmen Folgen“, sagt Bettina Erlbruch, Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes in Düsseldorf. Ein tragischer Einzelfall sei das gewesen. „Aber einer, der zeigt, welche Folgen es haben kann, wenn Eltern einfache Sicherungsmaßnahmen wie abschließbare Fenstergriffe nicht umsetzen.“