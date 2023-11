Möglichkeiten der Sicherheitstechnik in Düsseldorf „Die mechanische Sicherung der Eingänge ist das A und O“

Wer sein Eigenheim größtmöglich gegen Einbrecher schützen möchte, der sollte zunächst seine Türen und Fenster in den Fokus nehmen. „Die mechanische Sicherung der Eingänge ist das A und O“, sagt Torsten Knopf, Geschäftsführender Gesellschafter der Düsseldorfer Firma Gölzner. Der Einstieg per Glasbruch passiere in den selteneren Fällen – in der Regel scheuen Kriminelle das Risiko, durch die Lautstärke unerwünschte Aufmerksamkeit vonseiten der Nachbarn auf sich zu ziehen, sagt Knopf.