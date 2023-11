Diskussion in der Stadt Wie sicher ist Hückelhoven?

Jakob Liebernickel machte deutlich, dass mehr Polizeibeamte unterwegs seien, als man wahrnehme. Denn wahrgenommen würden nur die Polizisten in Uniform. Wegen der gewünschten Frauen-Parkplätze müsse man an das Unternehmen Kaufland herantreten. Dass es in der Mönchengladbacher Altstadt eine Videoüberwachung gebe und in Hückelhoven nicht, sei damit zu erklären, dass die Kriminalitätsbelastung dort eine andere sei. In Hückelhoven zu wohnen, sei „ein Stück weit sicherer als anderswo", sagte Liebernickel.