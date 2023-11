Schmitz Security aus Mönchengladbach Der Beschützer der Stars und einfachen Leute

Wenn Bodo Schmitz an die Wand in seinem Büro schaut, sieht er viele Fotos von sich selbst mit jeder Menge Prominenz. Menschen, die seinen Schutz brauchten. Michael Schumacher, Franz Beckenbauer, Boris Becker, Prinz Harry, Kofi Annan, Sepp Blatter, Königin Silvia von Schweden, der Dalai Lama, Michail Gorbatschow, die deutsche Fußball-Nationalmannschaft – die erste Garde der wichtigen Menschen hat bei Abstechern in die Region Mönchengladbach oder die nähere Umgebung auf Schmitz‘ Dienste als Personenschützer vertraut.