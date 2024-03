Hier darf jeder mal wohnen Wie aus einer Stellwerk-Ruine ein hippes Loft wurde

Es braucht manchmal viel Fantasie, um in kaputten oder maroden Dingen das Potenzial zu erkennen, das darin schlummert. Einer, der den Blick dafür hat, ist Hermann Pink. Ruinen sind für ihn keine Müllhalden, es sind Orte, an denen Schätze schlummern, und manchmal sind die Ruinen selbst die Schätze. So wie das Stellwerk in Linn, das fast 20 Jahre lang leer stand, zugemauert, sich selbst überlassen. Doch dann ersteigerte es der Düsseldorfer – und verwandelte es gemeinsam mit Familie und Freunden in einen loftartigen, zweigeschossigen Wohntraum, der nicht nur voller Details aus einer Zeit stammt, in der das Stellwerk noch aktiv war. Es stecken auch Geschichten darin, aus Krefeld, aus Düsseldorf, sogar aus dem Berliner Reichspräsidentenpalast. Seit Beginn des Jahres kann jeder das Loft für einige Tage mieten – und sich auf Entdeckungstour begeben.