Immobilien-Suche im Rhein-Kreis Neuss Traum oder Albtraum Eigenheim?

Die nächsten Zwangsversteigerungen im Neusser Amtsgericht stehen am Freitag, 1. September, an – mit zwei Kaarster Immobilien. Um 9 Uhr geht es um ein Einfamilienhaus an der Mittelstraße, aufgerufen für 308.100 Euro, und um 11 Uhr kommt ein Wohn- und Geschäftshaus an der Neusser Straße unter den Hammer. Der Verkehrswert wurde auf 373.000 Euro festgesetzt. Bieter bei Zwangsversteigerungen können sich das Objekt vorher nur von außen ansehen. Was überwiegt dann am Ende: Chance oder Risiko? Auch wenn das Haus von außen einen guten Eindruck macht, kann der neue Besitzer eine böse Überraschung erleben, wenn er die Schlüssel hat und das Gebäude innen betreten kann. Zum vielleicht günstigen Erwerb kommen schnell teure Renovierungsarbeiten hinzu.