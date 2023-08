„Bauen – Kaufen – Wohnen“ im Bergischen Land Auf einen Blick sehen, wo noch gebaut werden kann

Auf freiem Feld am westlichen Ortseingang von Radevormwald wird derzeit gebaut – die neue Siedlung Karthausen entsteht. Dieses Bauvorhaben, draußen im Grünland vor der Stadt, war in der Politik sehr umstritten. Ist es wirklich sinnvoll, so lautete unter anderem die Kritik der Grünen, eine weitere Außenfläche zu versiegeln und zu bebauen, wo es doch in der Stadt noch reichlich Baulücken gibt ?