Investieren Pflegeimmobilien dringend benötigt

Das erhöht zugleich den Bedarf an Pflegeplätzen maßgeblich. Denn viele alte Menschen müssen professionell betreut werden. Das Problem: „Um den Bedarf an Senioren- und Pflegewohnraum in Deutschland zu decken, erfordert es den Neubau von etwa 300 Pflegeheimen jährlich. Aktuell werden jedoch weniger als 230 Einrichtungen im Jahr tatsächlich realisiert. Damit fehlen der Bundesrepublik in den nächsten zwölf Jahren mehr als 1800 Einrichtungen und somit über 120.000 Pflegeplätze. Deshalb erwarten wir im gleichen Zeitraum deutschlandweit einen Investitionsbedarf zwischen 80 und 125 Milliarden Euro in den Neubau von Pflegeimmobilien. Für betreutes Wohnen oder Servicewohnen für Senioren besteht bereits heute eine Angebotslücke von 550.000 Wohneinheiten. Diese wird bis 2040 auf fast eine Million anwachsen, aber mit der aktuellen Neubautätigkeit von etwa 6000 Wohnungen pro Jahr nicht zu schließen sein“, heißt es bei der Carestone Group, nach eigenen Angaben in Deutschland der führende Entwickler und Realisierer im Bereich der real geteilten Pflegeimmobilien.