Pfeiffersche Fabrik in Wermelskirchen Bei solchen Loft-Wohnungen „stehen die Leute Schlange“

In einer alten umgebauten Fabrik in einer Art Loft zu wohnen, ist für viele Menschen ein Traum. Diese Möglichkeit gibt es noch in diesem Jahr auch in Wermelskirchen. Denn an der Pfeifferschen Fabrik in Neuenhaus gehen die Bauarbeiten zügig voran. „Wir wollen dieses Jahr bezugsfertig sein. Und wenn nicht noch etwas ganz Außergewöhnliches passiert, dann schaffen wir das auch“, sagt Christian Baierl, der Vorstand der Renaissance Immobilien und Beteiligungen AG in Krefeld, die das Projekt realisiert. Insgesamt sind 22 Wohnungen in den Größen zwischen 100 und 175 Quadratmetern in dem fünfstöckigen Gebäude geplant. „Die Wohnungen werden alle vermietet“, erklärt Baierl im Gespräch mit unserer Redaktion und ergänzt: „Fast alle Wohnungen werden barrierefrei sein.“