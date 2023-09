Serie Bauen – Kaufen – Wohnen Wagnis Hauskauf in den Niederlanden?

Die Suche nach dem Eigenheim ist längst schon nicht mehr nur noch in Großstädten und der unmittelbaren Umgebung schwierig. Auch im eher ländlichen Kreis Heinsberg gestaltet sie sich für viele Interessenten häufig mühselig und zieht sich über Jahre hinweg. Für so manchen Wegberger, Wassenberger oder auch Heinsberger eventuell ein Grund sich auch hinter der Grenze, etwa in den niederländischen Gemeinden Roerdalen (Herkenbosch, Vlodrop) oder Roermond umzuschauen. Doch wie sehen die Verfügbarkeiten hier aus?