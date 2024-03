Bauen, kaufen, wohnen in Neuss Die Baufelder der Zukunft

Die Wohnungswirtschaft in Neuss gliedert sich aktuell in zwei Teile: „Wird noch geplant“ und „Wird nicht gebaut“. Dazwischen tut sich wenig bis gar nichts. „Dabei geht der Überhang an Baugenehmigungen in die Hunderte“, sagt Planungsdezernent Christoph Hölters. Aber die werden nicht ausgeschöpft. „Neubautätigkeit findet kaum noch statt“, beobachtet Alexander Busch, Sprecher des Maklerrings Neusser Immobilien-Börse (NIB). Die beobachtet, wie sich in der Bauwirtschaft Resignation breit macht. Das hilft dem angespannten Wohnungsmarkt nicht. Wie knapp der inzwischen ist, macht nicht nur die zuletzt gehörte Klage der Stadt deutlich, die für zugewiesene Flüchtlinge kaum noch Wohnungen anmieten kann. Nein, Stefan Zellnig, Vorstand der Gemeinnützigen Wohnungs-Genossenschaft (GWG), kann die Situation in einer Zahl ausdrücken: „Uns liegen derzeit 7300 aktive Wohnungsgesuche vor.“ Bezogen auf die 250 Wohnungen, die die GWG im Jahr durchschnittlich neu vermietet, heiße das: „Wir sind um das 30-fache überzeichnet.“ An fehlenden Grundstücken ist zumindest auf dem Papier akut kein Mangel. Der aktuell geltende Flächennutzungsplan weist 90,6 Hektar neu für Wohnbebauung aus. Das reicht – je nach Ausnutzung der Fläche – für 4560 bis 5340 neue Wohnungen. Allerdings liegt der gutachterlich festgestellte Bedarf alleine für bezahlbaren Wohnraum bei über 3600 Wohnungen – bis 2035. Eine ämterübergreifend zusammengesetzte Arbeitsgruppe, die sich im Rathaus nur um Großprojekte kümmert, soll zu einer Wende auf dem Wohnungsmarkt beitragen. Sechs hat sie aktuell in Arbeit, die nach Schätzung des Beigeordneten Christoph Hölters das Potenzial für 3400 zusätzlichen Wohnungen haben. Bekannt sind alle seit Jahren, aber zum Teil noch weit weg von einer Umsetzung.