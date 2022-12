Erfolgreiche Neuauflage in neukirchen-Vluyn Weihnachtsdorf Neukirchen – Modell mit Zukunft

Neukirchen-Vluyn · Am Wochenende fand erstmals im Dorf Neukirchen nach Corona ein Weihnachtsmarkt statt. Der Platz um die Dorfkirche erwies sich als ideal und stimmte in abendlicher Beleuchtung auf die Adventszeit ein. Warum dieser Weihnachtsmarkt so hoch punktete und eine Wiederholung in 2023 verdient hat.

01.12.2022, 13:39 Uhr

Rund um die Dorfkirche reihten sich die Stände des Weihnachtsmarkts. Die Bilanz fällt so positiv aus, dass auf eine Wiederholung 2023 gehofft wird. Foto: Daubenspeck

Von Sabine Hannemann