Gemeinde verfolgt „Masterplan Wohnen“ Neue Wohnungen für Niederkrüchten – was frisch vollendet und was geplant ist

Michael Aach, Geschäftsführer der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Kreis Viersen (GWG) hat erst kürzlich neue Mieter kennengelernt – an der Florianstraße 6. In den GWG-Neubau sind Anfang des Monats die Mieter eingezogen. „Es gab ein großes Interesse an den Wohnungen, sie waren schnell vermietet“, sagt Aach. Kein Wunder: Der überwiegende Teil der Wohnungen in der Florianstraße 6 ist wie im bereits früher fertiggestellten Haus Florianstraße 8 mit öffentlichen Mitteln gefördert worden. Die Warmmiete liegt in diesen Wohnungen laut Aach bei knapp unter neun Euro pro Quadratmeter, bei den frei finanzierten Wohnungen bei 12,50 Euro. Insgesamt 36 Wohnungen sind in den beiden Häusern entstanden, 28 davon gefördert mit öffentlichen Mitteln und entsprechend günstigen Mieten. Die Baukosten für beide Häuser lagen insgesamt bei bei knapp unter acht Millionen Euro.