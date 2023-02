Digitalisierung Neobanken sind auf dem Vormarsch

Zu den Leistungen der Neobanken zählen die Services, die Kunden aus der Bankenwelt gewöhnt sind. Kontoeröffnung und -verwaltung, Zahlungsverkehr, Kreditanträge, Kreditkartenverwaltung und sogar Investments in bestimmte Finanzprodukte sind möglich. Zu den typischen Vorteilen der Neobanken zählen niedrige Gebühren, einfache und schnelle Anmeldung (häufig per Video-Identifikationsverfahren) und unkompliziertes Mobile-Banking. Vor allem die Vereinfachung der Abläufe steht im Fokus, heißt es beim Digitalverband Bitkom: „Keine Bank-Filialen, keine Überweisungen auf Papier und auch kein klassisches Online-Banking per Computer am Schreibtisch – stattdessen von der Kontoeröffnung bis zum Sparplan alle Finanzangelegenheiten am Smartphone erledigen?“ Ein Viertel der Bundesbürger (25 Prozent) könne sich vorstellen, die Bankgeschäfte bei einer Smartphone- oder Neobank zu erledigen, weitere neun Prozent hätten bereits ein Konto bei einer solchen Bank.