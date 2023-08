Neuer Wohnraum in Moers Wo jetzt Baugebiete entstehen

Lieferengpässe, steigende Rohstoffpreise und Zinsen: Selten war der Weg ins neu gebaute Eigenheim für die Deutschen so steinig wie derzeit. An den bestehenden Planungen für neue Wohnungen und Baugebiete ändert das aber zunächst einmal nichts. Wo in Moers mittelfristig neuer Wohnraum entstehen soll: ein Überblick über die größten Projekte.



Ehemaliges Finanzamtsareal Vor zweienhalb Jahren hat der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes NRW die Hängepartie um das ehemalige Finanzamt beendet und das 18.300 Quadratmeter große Areal in der Stadtmitte an das Düsseldorfer Unternehmen Bema verkauft. Die Bema war das Unternehmen, dessen Konzept die Moerser Politik im Februar 2020 in einer nichtöffentlichen Sitzung quer durch die Fraktionen am meisten überzeugt hatte. Die alten Verwaltungsgebäude sollen abgerissen und an deren Stelle Wohn- und Geschäftsgebäude errichten werden.