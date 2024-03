Energiekonzept in Mönchengladbach Woher die Wärme für Heizungen bald kommt

Wer es in seiner Wohnung oder an seinem Arbeitsplatz in Mönchengladbach im Winter warm haben möchte, der nutzt mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit fossile Energieträger. Das muss sich sehr schnell ändern, denn bis 2045 ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Wärme dann vollständig ohne CO 2 produziert werden muss. Wie das in Mönchengladbach gelingen soll, weist ein Wärmekonzept aus, das Teil eines Energiekonzeptes sein wird, das die Stadt gerade erarbeitet.