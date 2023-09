Bauen, Kaufen, Wohnen in Mönchengladbach Wo noch Grundstücke und Häuser zu kaufen sind

Serie | Mönchengladbach · Die Immobilien-Branche liegt vielerorts am Boden, Projekte werden gestoppt oder die Entwickler sind pleite. Dennoch werden in Mönchengladbach weiter große Wohnungsbauprojekte geplant, wo Käufer zum Zug kommen können. Wo die sind, wie lange es dauert, was Investoren sagen und was Interessenten jetzt wissen müssen.

02.09.2023, 05:10 Uhr

So sieht der Entwurf von CQ-Haus und Schrammen-Architekten für das Wohnungsbau-Projekt auf dem Beines-Gelände in Schrievers aus. Foto: Schrammen Architekten

Der Bau von neuem Wohnraum ist vielerorts nahezu vollständig eingebrochen. Reihenweise werden Kostenpflichtiger Inhalt Projekte gestoppt, ganz gestrichen, oder Projektentwickler gehen in die Insolvenz. „Eine Reihe Meldungen haben mich wirklich geschockt“, sagt Ulrich Schückhaus, der als Chef der städtischen Entwicklungsgesellschaft EWMG für die Vermarktung von städtischem Bauland verantwortlich ist. „Eine so dramatische Situation habe ich noch nie erlebt.“ Die Stadt hat auch ein Projekt gestoppt: die Bezirkssportanlage Morr bleibt an ihrem Standort und Kostenpflichtiger Inhalt wird nicht für Neubauten verlegt. Denn es drohte ein Verlustgeschäft.