Schwerpunkt Bauen Kaufen Wohnen in Mönchengladbach Wie Behörden den Hauskauf ausbremsen

Serie | Mönchengladbach · Beim Kauf einer Immobilie müssen viele Rädchen ineinandergreifen. Derzeit aber hakt es in Mönchengladbach etwa im Grundbuchamt oder im Bauaktenarchiv der Stadt, wie die Behörden auch einräumen. Die Folgen können für Verkäufer wie Käufer teuer sein. Warum das so ist, und was deshalb beim Kauf und Verkauf zu beachten ist.

25.08.2023, 17:00 Uhr

Blick über Eicken bis zum Hauptbahnhof: Immobilienverkäufe müssen gerade in Mönchengladbach zeitlch besonders gut geplant sein. Foto: Theo Titz/Titz, Theo (titz)

Wer eine Immobilie kaufen möchte, braucht Zeit und Geld. Manchmal kommt es aber soweit, dass Zeit dann zu Geld wird, wenn es nämlich lange dauert, bis der Kauf unter Dach und Fach ist.