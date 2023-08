Angespannte Lage auch in Mönchengladbach Weshalb Bauen weiter teuer bleibt

Die Lage war für Häuslebauer in den vergangenen Jahren angespannt: Preissteigerungen bei Baumaterialien sowie gestiegene Zinsen für die Finanzierung machten die Projekte teurer als in den Vorjahren. Dazu kamen Schwierigkeiten, zeitnah Handwerker zu finden. Die Auftragsbücher waren voll, die Nachfrage nach Angeboten hoch. Doch nun scheint sich eine Wende anzukündigen: Im Vergleich zu 2022 sind die Preise bei manchen Baustoffen konstant geblieben oder gar leicht gefallen. Auch bei einigen Handwerkern scheint es wieder Luft in den Terminkalendern zu geben. Ist das die Wende auf dem Baumarkt, die das Bauen wieder erschwinglich macht?