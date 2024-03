Wohnen in Mönchengladbach Immobilienmarkt auf historischem Tief

Serie | Mönchengladbach · 2023 war kein gutes Jahr für den Verkauf von Häusern und Grundstücken: Noch nie in diesem Jahrtausend wurden in Mönchengladbach so wenige Verkäufe registriert. Was das für Preise von Einfamilienhäusern, Reihenhäusern und Eigentumswohnungen bedeutet – und wie hoch die Spitzenpreise waren.

16.03.2024 , 05:10 Uhr

Der Grundstücksmarktbericht für Mönchengladbach zeigt, was sich 2023 auf dem Immobilienmarkt in der Stadt getan hat. Foto: Sascha Rixkens